14-летняя девочка пропала в Уральске

Зарина Ныгметова. Фото: ДП ЗКО

Вечером 10 февраля 14-летняя Зарина Ныгметова вышла из дома в Уральске и пропала. Об этом сообщили в ДП Западно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что 10 февраля примерно в 20.00 вечера 14-летняя Зарина Ныгметова ушла из дома в неизвестном направлении и не вернулась. Девочка учится в школе.

Ее приметы: рост 162-165 см, худощавого телосложения, волосы прямые, до пояса, черные. Была одета в бежевую куртку, синие брюки и черные сапоги.

При ней был телефон, пакет с черной курткой и джинсовыми брюками.

"Все, кто видел Зарину Ныгметову или знает о ее местонахождении, просим сообщить по номеру 102", - обратились в ДП Западно-Казахстанской области.

При пропаже человека, особенно несовершеннолетнего, специалисты советуют сразу обращаться в правоохранительные органы.

Родителям рекомендуют:

всегда знать, куда собирается пойти ребенок, кто будет с ним в качестве сопровождающего, в какое время сын или дочь должны вернуться домой;

установить опцию "быстрый набор" в сотовом телефоне на контакты родителей и полиции;

чаще фотографировать своих детей, чтобы в случае исчезновения предоставить свежие снимки;

запоминать одежду, в которой дети выходят из дома;

выучить с ребенком его имя и домашний адрес;

постоянно проводить с детьми беседы о соблюдении мер личной безопасности;

рассказать, к кому несовершеннолетний может обратиться за помощью в случае форс-мажора;

если возможности мобильного устройства позволяют, то стоит установить специальное приложение, делающее возможным определение местоположения ребенка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009514-14-letnyaya-devochka-propala-v-uralske/