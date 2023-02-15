13-летняя девочка вышла из больницы и пропала в Кокшетау

Элеонора Аяшева. Фото: ДП Акмолинской области

13-летнюю девочку разыскивают в Акмолинской области. Юная жительница села Сандыктау вышла из больницы в Кокшетау и с тех пор ее местонахождение неизвестно, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По данным ведомства, заявление об исчезновении 13-летней Элеоноры Аяшевой, проживающей в селе Сандыктау, поступило в полицию Кокшетау 14 февраля.

Установлено, что девочка находилась в многопрофильной областной детской больнице. По словам медсестры, около 18.50 вечера несовершеннолетняя пациентка самовольно покинула стены медицинского учреждения, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Предположительно, девочка была одета в темную куртку с капюшоном. Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, волосы светлые до плеч.

В настоящее время полицейские и волонтеры ищут пропавшую.

"Просим всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Элеоноры Аяшевой, сообщить в УП Кокшетау по телефонам: 8 (7162) 25-78-05, 8 707 119 87 19 или 102", - обратились в ДП Акмолинской области.

Напомним, ранее также сообщалось, что вечером 10 февраля 14-летняя Зарина Ныгметова вышла из дома в Уральске и пропала. Ее тоже разыскивают стражи порядка и просят звонить в 102 всех, кто знает, где может находиться подросток.

Как отмечают на портале egov.kz, если речь идет о пропаже ребенка, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В правоохранительных органах обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения несовершеннолетнего.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

При этом также следует параллельно искать пропавшего самостоятельно с помощью:

специализированных интернет-сервисов;

привлечения добровольческих отрядов - волонтеров;

разработки макета листовки о поиске, размещения объявлений в социальных сетях с просьбой о репостах;

обращения в СМИ с просьбой о размещении бегущей строки о поиске;

расклейки листовок;

периодического обзвона и по возможности личного посещения медицинских учреждений;

изучения сводок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009535-13-letnyaya-devochka-vyshla-iz-bolnitsy-i-propala-v-kokshetau/