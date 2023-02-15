Сбежавшую из больницы 13-летнюю девочку нашли за 200 км от Кокшетау

Девочка. Иллюстративное фото: pexels.com

В городе Акколь – в 200 км от города Кокшетау – была найдена 13-летняя девочка, которая пропала из многопрофильной областной детской больницы, сообщает МВД в своем официальном новостном Telegram-канале.

По информации ведомства, несовершеннолетняя уехала в пристоличный район на такси.

"Участковые инспекторы, проезжая на служебном авто, заметили девочку, которая при виде полицейского авто быстро забежала в ближайший магазин. Такое поведение подростка показалось стражам порядка подозрительным, и они решили остановиться. Увидев девочку, они узнали в ней разыскиваемую по ориентировке Аяшеву", – говорится в сообщении.

По словам Элеоноры Аяшевой, в Акколь она приехала вечером 14 февраля и переночевала у своей знакомой.

В декабре прошлого года ее родители были лишены родительских прав, и она находилась в КГУ "Областной центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации села Сандыктау".

В МВД добавили, что в настоящее время девочку поместили в аналогичное учреждение города Акколь.

Сегодня мы писали, что юная жительница села Сандыктау вечером 14 февраля самовольно покинула стены многопрофильной областной детской больницы в Кокшетау. Заявление об ее исчезновении поступило в тот же день. После чего полиция приступила к поискам девочки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009569-sbezhavshuyu-iz-bolnitsy-13-letnyuyu-devochku-nashli-za-200-km-ot-kokshetau/