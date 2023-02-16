Снег с дождем и мороз ожидаются в мегаполисах Казахстана

Самокат на улице. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Снег дождем ожидается в Алматы и Шымкенте, в Астане сегодня будет морозно, но без осадков. Актуальный прогноз погоды на четверг, 16 февраля, опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до +1...+3, ночью похолодает до 0...-2 градусов. В южной столице прогнозируют осадки в виде дождя и снега, а также усиление ветра до 2-7 метров в секунду.

В Астане сегодня осадков не ожидается, но горожан предупреждают о морозе - днем термометры покажут -14...-16 градусов, ночью температура воздуха опустится до -21...-23 градусов. Скорость ветра в столице составит 2-7 м/с.

В Шымкенте, как и в Алматы, ожидаются снег, дождь и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с. Днем в мегаполисе обещают 8-10 градусов тепла, ночью - от 3 до 5 градусов выше нуля.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009594-sneg-s-dozhdem-i-moroz-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/