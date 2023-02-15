Сильные осадки пообещали в ближайшие дни на юге Казахстана

Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода будет в Казахстане в ближайшие три дня – в период с 16 по 18 февраля. Жителей южных регионов предупредили об осадках, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Специалисты метеослужбы отметили, что обширный антициклон будет формировать погоду на большей части республики, и лишь западные районы будут находиться под влиянием циклона, который смещается с запада на восток.

Под влиянием фронтальных разделов в отдельных районах республики пройдет снег, на юге и юго-востоке страны – осадки в виде дождя и снега.

С 16 по 18 февраля в горных районах юга, юго-востока ожидаются сильные осадки, предупредили синоптики.

Также в южной половине республики ожидаются гололедные явления, в горных и предгорных районах – туманы.

А в северной половине республики в тот же самый период иногда будет усиливаться ветер и наблюдаться низовая метель.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009483-silnye-osadki-poobeschali-v-blizhayshie-dni-na-yuge-kazahstana/