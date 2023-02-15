Безопасно ли находиться в метро в случае сильного землетрясения в Алматы

Алматинское метро. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После разрушительного землетрясения в Турции и Сирии алматинцы сильно озаботились своей безопасностью. Один из вопросов, который волнует горожан: что делать тем, кто во время землетрясения оказался в метро? В МЧС РК ответили, что алматинское метро способно выдержать сейсмические нагрузки, передает корреспондент NUR.KZ.

В ответе на официальный запрос корреспондента NUR.KZ пресс-служба МЧС РК сообщила, что при проектировании метрополитена учитывались сложные горно-геологические условия и высокая сейсмичность города.

"Тоннели через каждые 25-30 метров оборудованы деформационно-техническими швами, которые обеспечивают полную сохранность подземных сооружений в случае землетрясения.

Кроме того, предусматривались антисейсмические мероприятия, соответствующие общим принципам обеспечения сейсмостойкости", — говорится в ответе.

В ведомстве уточнили, что при строительстве метрополитена в Алматы были предусмотрены нагрузки сейсмичностью 9 баллов.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Подземные толчки затронули 10 провинций Турции, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также затронули соседнюю Сирию.

Ответы МЧС РК о том, как будут спасать алматинцев в случае сильного землетрясения, можно прочитать здесь.

Мы также сообщали, с какими трудностями, по мнению политолога, столкнется Алматы в случае сильного землетрясения.

Между тем, в ноябре 2022 года акимат Алматы назвал участки, которые изымут для строительства метро. В феврале стало известно, что из-за увеличения пассажиропотока на линию метрополитена Алматы будет запущен дополнительный подвижной состав.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009466-bezopasno-li-nahoditsya-v-metro-v-sluchae-silnogo-zemletryaseniya-v-almaty/