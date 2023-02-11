Интервал движения поездов в метро Алматы сократят в часы пик

Метро в Алматы. Иллюстративное фото: пресс-служба акимата Алматы

Из-за увеличения пассажиропотока на линию метрополитена Алматы будет запущен дополнительный подвижной состав, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

В связи с увеличением пассажиропотока и в целях повышения качества предоставляемых услуг с 13 февраля 2023 года на линию метрополитена будет запущен дополнительный подвижной состав.

Таким образом, на линии будут курсировать 10 составов. За счет этого интервал движения в часы пик сократится до 6 минут 12 секунд.

С подробным расписанием движения электроподвижного состава в режиме онлайн пассажиры могут ознакомиться в приложении "Метрополитен города Алматы", инструкция по установке которого доступна на сайте городского метрополитена.

Отмечается, что в 2022 году были сданы в эксплуатацию две станции метро – "Сарыарка" и "Б. Момышулы", в связи с чем пассажиропоток увеличился почти вдвое и достиг 85 тыс. перевозок в день. На линии курсируют составы, которые состоят из 4 вагонов и общей вместимостью 938 человек.

Напомним, в конце ноября 2022 года стали известны участки, которые изымут для строительства метро в Алматы.

Согласно информации на сайте КГП "Метрополитен", график работы алматинского метро - с 06:20 до 00:00.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009003-interval-dvizheniya-poezdov-v-metro-almaty-sokratyat-v-chasy-pik/