Землетрясение произошло на юге Казахстана

Шымкент. Иллюстративное фото: pixabay.com

В двух городах на юге Казахстана сегодня днем, 6 февраля, произошло землетрясение ощутимостью 2-3 балла, об этом сообщает сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК.

Сообщается, что подземные толчки были зарегистрированы в 19:02 по времени Алматы.

Эпицентр землетрясения расположен в 628 км на запад от города Алматы на территории Казахстана.

Ощутимость в поселке Темирлан, который находится в Туркестанской области, составила 3 балла, Шымкенте – 2-3 балла, Таразе – 2 балла.

Эпицентр землетрясения. Скриншот: Google Maps

Напомним, в ночь на 6 февраля в окрестностях города Газиантепа в Турции произошло сильное землетрясение магнитудой 7,5. Подземные толчки ощущались еще в нескольких провинциях, а также в Сирии и Ливане. Разрушены порядка 2,8 тыс. зданий.

Позже днем, в 16:24 по времени Астаны, в центральной части Турции было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7. Новые толчки ощущались также в Сирии — в Дамаске, Латакии и других провинциях. СМИ сообщают также, что толчки почувствовали и жители Батуми, Грузии.

По последним данным, в результате ЧП погибли 1014 жителей Турции, а также 800 граждан Сирии.

Как вести себя при землетрясениях

Между тем на сайте eGov.kz опубликована инструкция, как вести себя при землетрясении. При первых толчках землетрясения необходимо выключить газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь.

При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше, не покидайте помещение. Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол – они защитят вас от падающих предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы.

Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Предупредительные мероприятия

Заранее продумайте план действий в случае обрушения здания и ознакомьте с ним всех членов своей семьи. Разъясните им порядок действий при внезапном обрушении и правила оказания первой медицинской помощи.

Обязательно имейте и храните в доступном месте укомплектованную медицинскую аптечку и огнетушитель. Ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости и другие опасные вещества держите в надежном, хорошо изолированном месте.

Не допускайте нахождения в квартире без надобности газовых баллонов.

Знайте расположение электрических рубильников, магистральных газовых и водопроводных кранов для экстренного отключения электричества, газа и воды.

При малейших признаках утечки газа перекройте его доступ в квартиру, проветрите помещение и сообщите в службу "Горгаз" по телефону 104. Категорически запрещается пользоваться открытыми источниками огня, электровыключателями и электробытовыми приборами до полного выветривания газа.

Не загромождайте коридоры здания, лестничные площадки, аварийные и пожарные выходы посторонними предметами. Держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки.

Как действовать при внезапном обрушении здания

Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости.

Покидая помещение, спускайтесь по лестнице, не пользуйтесь лифтом, так как он в любой момент может выйти из строя.

Пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через застекленные окна.

Оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, перейдите на открытое пространство.

Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его, то займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса.

Если с вами дети, укройте их собой. Откройте дверь из квартиры, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости.

Не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих.

Держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду, электричество и газ. Если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его. Используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка (102), пожарных (101), врачей (103), спасателей (112). Не выходите на балкон. Не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки газа.

Как действовать в завале

Дышите глубоко, не поддавайтесь панике, сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, что помощь придет обязательно. По возможности окажите себе первую медицинскую помощь.

Попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать возможный выход.

Постарайтесь определить, где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос. Помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию.

Поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь подать световые или звуковые сигналы (например, фонарик, зеркальце, а также металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или стене и тем самым привлечь внимание).

Если единственным путем выхода является узкий лаз – протиснитесь через него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008271-zemletryasenie-proizoshlo-v-shymkente/