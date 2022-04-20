Алматинец создал модуль, в котором можно спастись от разрушительного землетрясения

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Алматинский изобретатель Сергей Старков создал модуль, в котором можно укрыться от разрушительного землетрясения и таким образом спастись. На пресс-конференции, прошедшей в Алматы, он рассказал подробности, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Старков, по его словам, работал в ДЧС города. По мнению изобретателя Сергея Старкова, рано или поздно в Алматы стоит ждать разрушительного землетрясения.

"Для Кавказа повторяемость землетрясений 400 лет. Для нашего региона повторяемость не была зафиксирована в документах, потому условно принят срок в 100 лет. Первое известное землетрясение погубило около 1000 человек в Алматы, второе - меньше, так как правительство приняло решение строить деревянные одноэтажные дома.

Что делают наши власти? Бесконтрольное строительство. Ранее в городе запрещали строить 9-этажные дома. Многоэтажки строятся настолько близко, что при разрушении завалят проезды, не давая проехать спасателям", - заявил изобретатель.

Сергей Старков. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, в 2002 году у него появился план сделать несжигаемый модуль. Он представляет собой камеру площадью меньше 1 кв. м.

"Его размер меньше кабины лифта, модуль крепится к капитальной стене, при разрушении он или остается на стене, или падает вместе с ней, но плита его не придавливает", - объяснил Сергей Старков.

Модуль состоит из металлической конструкции, обтянутой пластиковой сеткой. Внутри есть теплая одежда, аптечка. В "тревожном" рюкзаке - саперная лопатка, фильтр для воды, веревка, котелок для приготовления еды, бумага, перчатки, плащи, записные книжки, радиоприемник, фильтр для дыхания, мыло, спички, документы и так далее.

По мнению поэта Олжаса Сулейменова, на идею стоит обратить внимание акимату города.

"Сергей Старков прямо в квартире устроил камеру, защищающую его и его семью. Весь дом может рухнуть, а камера останется целой. У него было предложение – превратить каждому из нас свою квартиру в такую камеру. Старков сделал для одной семьи, а мы предлагаем нашему акимату сделать их во всех домах. Надо спасать все население Алматы", - поддержал единомышленника Олжас Сулейменов.

По словам Старкова, интереса к такому модулю никто не проявлял - ссылались на нехватку денег или места в квартире для капсулы. Он рассказывает, что предлагал для детских садов делать прочные кроватки с укрытием сверху, укреплять здания школ, но и в этом случае не нашел понимания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965929-almatinets-sozdal-modul-v-kotorom-mozhno-spastis-ot-razrushitelnogo-zemletryaseniya/