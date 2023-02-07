До +14 градусов тепла ожидается в казахстанских мегаполисах

Искусственная трава под снегом. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 7 февраля, в Астане прогнозируют морозы и снег, а в Алматы и Шымкенте - плюсовую температуру. Актуальный прогноз опубликован на сайте госметеослужбы "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня осадков не ожидается, температура воздуха составит +5...+7 градусов днем и -1...-3 градуса ночью. Скорость ветра в мегаполисе сохраняется на уровне 0-5 метров в секунду.

В Астане прогнозируют днем снег и мороз до -10...-12 градусов, ночью же похолодает еще до -20...-22 градусов. Астанчан также предупреждают об усилении ветра до 3-8 м/с.

В Шымкенте ожидается переменная облачность, столбики термометров днем покажут +12...+14 градусов, а ночью - от +1 до -1 градуса. При этом в третьем мегаполисе ожидается усиление ветра до 8-13 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Отметим, сегодня в семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение из-за тумана, метели и гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008290-do-14-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-kazahstanskih-megapolisah/