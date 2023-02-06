Синоптики дали прогноз по паводкам в Казахстане

Заграждение. Иллюстративное фото: пресс-служба МЧС РК

Казахстанские синоптики рассказали о том, в каких регионах могут быть паводки в ближайший месяц - был дан предварительный прогноз, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Синоптики предупреждают: в случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.

Тем не менее, по их словам, зима все еще продолжается, и, соответственно, продолжается период снегонакопления. Как обратили внимание метеорологи, по данным многолетних наблюдений в предвесенний период за сутки может выпасть месячная норма осадков.

Отмечается, что глубина промерзания почв выше прошлогодних показателей – в среднем от 3 до 84 см – в Карагандинской, Улытауской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.

Ниже прошлогодних показателей – в среднем от 7 до 40 см – в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

Запасы воды в снежном покрове в бассейнах равнинных рек Казахстана характеризуются большой неравномерностью:

в Акмолинской, Улытауской, Костанайской, Актюбинской, Западно-Казахстанской и Атырауской областях – ниже среднемноголетних значений;

в Карагандинской и Северо-Казахстанской областях – в пределах среднемноголетнего значения.

Специалисты предупредили, что ожидаемый объем стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана составлен по данным гидрометеорологических наблюдений и измерений по состоянию на 1 февраля 2023 года. Основной прогноз по паводкам будет составлен в марте 2023 года.

Ранее МЧС предупредило о возможных подтоплениях жителей четырех регионов Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008172-sinoptiki-dali-prognoz-po-pavodkam-v-kazahstane/