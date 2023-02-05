Туман и гололед ожидаются в нескольких регионах Казахстана

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В нескольких регионах Казахстана ожидается туман и гололед, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В понедельник, 6 февраля, на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман и усиление ветра до 15-20 м/с.

В Шымкенте, Туркестане, Кызылорде и центре Кызылординской области также ожидается туман.

А на юге Карагандинской области прогнозируют низовую метель и гололед.

Добавим, что, согласно информации на eGov.kz, для предотвращения вероятности получения травмы при гололеде необходимо:

одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой);

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен);

обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли; при движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус);

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падают у стен зданий;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу;

если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи;

гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008096-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-neskolkih-regionah-kazahstana/