Осадки, туман и сильный ветер: в ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Туман. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В некоторых областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение на вторник,7 февраля, из-за ухудшения погодных условий, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Завтра днем на юге и в центре Атырауской области ожидается сильный снег. На западе, юге области – низовая метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на большие части области порывы 15-20м/с.

В центре Кызылординской области пообещали туман. Ветер северо-восточный, днем в центре области до 15-20 м/с.

Днем на юго-западе Актюбинской области синоптики прогнозируют низовую метель. Ветер восточный, северо-восточный, днем на юго-западе области порывы до 15-20 м/с.

Завтра в Западно-Казахстанской области ожидается ветер северо-восточный, на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области возможен ливень, гроза. На севере, в центре области – туман. Ветер восточный, юго-восточный при грозе порывы 15- 20 м/с.

На севере и востоке Улытауской области 7 февраля ожидается туман.

На севере и западе Мангистауской области завтра прогнозируют гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14, на севере, востоке области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2008285-osadki-tuman-i-silnyy-veter-v-ryad-regionov-kazahstana-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie/