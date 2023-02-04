Алматинцы жалуются на километровые пробки (видео)

Пробки. Кадр из видео: almaty.tv

Из-за километровых пробок в районе рынка "Алтын Орда" под Алматы, где идет строительство эстакады, участились ДТП. Ежедневно здесь регистрируют до 20 аварий. Когда планируется разгрузить проблемный участок республиканской трассы Алматы-Бишкек, выяснял телеканал Almaty.tv.

Километровые пробки на этом участке давно уже стали обычным явлением. Автолюбители говорят, чтобы доехать до Алматы, жителям области приходится вставать в 5 утра. Однако и это не гарантирует, что до пункта назначения можно добраться вовремя.

Заторы и частые аварии заставляют водителей стоять часами.

"Большие пробки, очень большие. Я сейчас буду выезжать с заправки, обратите внимание, наверное, минут 15 буду стоять. Чтобы попасть в Абай, мне нужно около 40 минут", - отметила водитель Марина Аманбаева.

На строящемся мосту напротив ЖК "Асыл Арман" несколько полос сливаются в одну. Именно здесь образуются самые большие пробки и происходят ДТП.

Чаще всего водители не могут поделить дорогу. Одни пытаются нагло заехать между машинами, другие не хотят пропускать. Конфликтные ситуации возникают и тогда, когда автолюбители хотят объехать затор через территорию строительной площадки.

Как заверили в "КазАвтоЖоле", с запуском эстакады трасса разгрузится и пробок станет меньше. Но вот назвать точную дату затруднились, говорят, подрядчики подводили не раз.

"Подрядчик не справлялся с поставленными обязательствами, с ним был расторгнут договор и привлечен новый подрядчик, который на данный момент проводит все работы в соответствии с планом", - сообщил заместитель директора Алматинского областного филиала "КазАвтоЖол" Нуржан Танатаров.

Завершить большую стройку планируют к сентябрю текущего года. А уже в марте следующего года БАКАД откроют официально. Этот проект обещает разгрузить алматинские автодороги.

Напомним, водителей не в первый раз возмущает состояние трассы возле рынка "Алтын Орда". Ранее заявлялось, что ремонт могут закончить уже в сентябре 2022 года, но сроки откладывали.

Между тем президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алматы указал, что многочасовые пробки негативно влияют как на самих горожан, так и на экологию мегаполиса.

"Непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города", - заявил глава государства.

По его словам, важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип "город для людей".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008025-almatintsy-zhaluyutsya-na-kilometrovye-probki-video/