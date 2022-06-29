"Там все в ямах": водителей возмутило состояние дороги возле рынка "Алтын Орда"

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Автовладельцы пожаловались на состояние дорожного полотна на развязке возле рынка "Алтын Орда". По их словам, на недавно построенном мосту уже образовалось множество ям и выбоин, которые мешают движению, сообщается на сайте телеканала КТК.

Отмечается, что эстакаду в пригороде Алматы возле рынка "Алтын Орда" строили несколько лет, но открыли только в конце прошлого года.

Предполагалось, что она должна была разгрузить транспортные потоки и дать возможность соседним населенным пунктам быстрее добираться до города.

"Развязка ничего не разгрузила: как были тут пробки, так и остались. Мы ждали, думали, все сделают по уму. А в итоге? Все осталось как есть! По два часа стоим в заторах от "Алтын Орды" до выезда к поселкам", – заявил один из автовладельцев.

Отмечается, что реконструкция на этом участке началась пять лет назад, но с тех пор работы неоднократно приостанавливали. Сначала строительству помешала пандемия, потом были суды по выкупу земель, позже что-то срывалось из-за подрядчиков. За это время проект был сдан лишь частично.

По данным телеканала, сейчас работы затягиваются из-за дорогих материалов – специалистам пришлось пересчитывать смету.

"Построили хорошо, но многое еще не доделали, слишком все медленно идет. Мост, ну там все в ямах, один слой положили и что-то ждут, не знаю, чего. Почему нельзя сейчас все закатать, пока тепло? Надо годами все строить и делать! Страдают все, проехать не могут, а еще машины ломаются от таких дорог", – отметил еще один водитель.

Тем не менее, как заявил заказчик, работы на трассе продолжаются. Сейчас идет установка освещения, дорожных знаков и бордюров, а также обустройство наземных пешеходных переходов.

Представители Национального оператора автодорог "КазАвтоЖол" ответили на критику автовладельцев и пообещали в ближайшее время устранить недочеты.

"На сегодняшний день там уложен нижний слой асфальта. Это не основной слой, нерабочий слой, там только в одном месте небольшие выбоины, которые мы уже сейчас, в принципе, устранили.

Сейчас будет укладываться асфальт по всей длине, 4 километра, это будет верхний слой покрытия, асфальтобетона. Здесь будет установлена разделительная полоса, а также барьерные ограждения по разметке, чтобы люди не бегали. А также будет автобусная полоса. Работы эти уже ведутся на данный момент", – сообщил замдиректора Алматинского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нуржан Танатаров.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1976111-tam-vse-v-yamah-voditeley-vozmutilo-sostoyanie-dorogi-vozle-rynka-altyn-orda/