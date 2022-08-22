Ремонт дороги близ "Алтын Орды" могут закончить уже в сентябре

Фото: instagram.com/kassymbayevmeirkhat

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" проинспектировал ход работ по расширению и капремонту дороги близ "Алтын Орды" и заявил, что открыть движение здесь могут уже в сентябре. Об этом он сообщил на своей официальной странице в Instagram.

Мейрхат Касымбаев отметил, что около 90 процентов всех работ на дороге возле рынка "Алтын Орда" в Алматинской области уже завершены. Таким образом, ремонт объекта может быть завершен досрочно.

"На сегодняшний день выполнено порядка 90 процентов всех работ. По договору данный проект заканчивается 1 ноября. Но мы усилили работу. Генеральный подрядчик сейчас подключает все необходимые резервы для того, чтобы закончить в сентябре основную трассу и открыть движение", – заявил он.

Кроме того, председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" проинспектировал ход строительных работ автодорог республиканского значения в Восточно-Казахстанской и Абайской областях.

По его словам, дорожно-строительные работы продолжаются на всех участках дорог "Калбатау – Майкапчагай" и "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск".

"По данным дорожным объектам провели большую работу: пересмотрели состав строительных консорциумов, в несколько раз увеличили количество спецтехники и персонала", – сообщил Касымбаев.

Общая протяженность автодороги "Калбатау – Майкапшагай" составляет 415 километров и состоит из 10 участков. Отмечается, что по ряду причин в текущем дорожно-строительном сезоне работы на данном объекте начались чуть позже.

"Положительная динамика все же наблюдается, но подрядчику важно нарастить темпы работ. Генподрядчику были даны конкретные поручения", – подчеркнул представитель "ҚазАвтоЖол".

Также он добавил, что дорожный объект "Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск", общей протяженностью 768 километров, состоит из 16 участков. Сейчас проезд здесь обеспечен на 593 километров. Работы продолжаются.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984220-remont-dorogi-bliz-altyn-ordy-mogut-zakonchit-uzhe-v-sentyabre/