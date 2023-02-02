Несколько автобусных маршрутов в Алматы изменят из-за съемок фильма

Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы из-за съемок художественного фильма почти на сутки временно изменят движение нескольких городских автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации транспортного холдинга города Алматы, с 12:00 4 февраля до 08:00 5 февраля в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95 и 121.

№45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;

№95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

В связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 08:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан.

Часть улицы от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан. Скриншот: 2gis.kz

На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства.

Исходный маршрут автобуса №45: alatransit.kz

Исходный маршрут автобуса №95. Фото: alatransit.kz

Исходный маршрут автобуса №121. Фото: alatransit.kz

Напомним, что в январе также из-за съемок кинокартины на несколько дней перекрыли несколько улиц, а ряд автобусов изменили маршруты.

Также мы писали, что один из автобусных маршрутов в Алматы решили разделить на два по просьбам жителей.

А с начала января в Алматы запустили новый автобусный маршрут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007837-neskolko-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-izmenyat-iz-za-semok-filma/