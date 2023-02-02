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Несколько автобусных маршрутов в Алматы изменят из-за съемок фильма

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Автобусы
Автобусы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Алматы из-за съемок художественного фильма почти на сутки временно изменят движение нескольких городских автобусных маршрутов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По информации транспортного холдинга города Алматы, с 12:00 4 февраля до 08:00 5 февраля в связи со съемками художественного фильма будут временно изменены схемы маршрутов №45, 95 и 121.

  • №45 – в восточном направлении – ул. Тимирязева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – далее по схеме;
  • №95 и №121 – в восточном направлении – ул. Сатпаева – ул. Желтоксан – пр. Абая – пр. Достык – далее по схеме, в обратном направлении – пр. Достык – пр. Абая – ул. Желтоксан – ул. Сатпаева – далее по схеме.

В связи со съемками фильма с 12:00 4 февраля до 08:00 5 февраля будет временно закрыта для движения площадь Республики от проспекта Назарбаева до улицы Желтоксан.

Часть улицы от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан
Часть улицы от пр. Назарбаева до ул. Желтоксан. Скриншот: 2gis.kz

На данной локации пройдут съемки с использованием пиротехники, дыма и массовки – возможны громкие звуки, дым. Компания, отвечающая за производство фильма, предупредила жителей ближайших домов и заранее приносит извинения жителям города за возможные неудобства.

Исходный маршрут автобуса №45
Исходный маршрут автобуса №45: alatransit.kz

Исходный маршрут автобуса №95
Исходный маршрут автобуса №95. Фото: alatransit.kz

Исходный маршрут автобуса №121
Исходный маршрут автобуса №121. Фото: alatransit.kz

Напомним, что в январе также из-за съемок кинокартины на несколько дней перекрыли несколько улиц, а ряд автобусов изменили маршруты.

Также мы писали, что один из автобусных маршрутов в Алматы решили разделить на два по просьбам жителей.

А с начала января в Алматы запустили новый автобусный маршрут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007837-neskolko-avtobusnyh-marshrutov-v-almaty-izmenyat-iz-za-semok-filma/

Автор: Айбекова Сауле
Несколько автобусных маршрутов в Алматы изменят из-за съемок фильма

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