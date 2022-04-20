Ни одного преступления и развода: как живет казахстанское село, где не продают алкоголь

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Село Алмалы в Жетысайском районе Туркестанской области можно назвать одним из самых образцовых в стране. Здесь не продают алкоголь, а за последние 5 лет не зарегистрировано ни одного преступления, передает официальный сайт акимата региона.

Аким села Мейрамбек Кыдыркожаулы рассказывает, что у них около 150 домов, живут примерно 1000 человек. Все держат скот.

"Когда-то по инициативе ныне покойных аксакалов в нашем селе запретили продавать алкогольные напитки. С того времени, а прошло уже пять лет, у нас не было зарегистрировано ни одного преступления", - рассказывает глава населенного пункта.

Он отметил, что в ауле три магазина, ни в одном из них не продают алкоголь. Главная цель - воспитать молодежь в правильном русле.

Сельчане утверждают, что и число конфликтов в семьях уменьшилось. За последние два года разводов не зарегистрировано.

"Наш гражданский долг - пропагандировать нравственные ценности и дать молодым людям достойное воспитание", - отметил аксакал Нуржан.

Напомним, ранее стало известно о другом селе в Казахстане, где не продают алкоголь. Аул Жиделиарык находится в Кызылординской области. Там за полтора года не произошло ни одного преступления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1965919-ni-odnogo-prestupleniya-i-razvoda-kak-zhivet-kazahstanskoe-selo-gde-ne-prodayut-alkogol/