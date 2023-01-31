Токаев предложил обустроить набережную Астаны по примеру Казани

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что набережной в столице уделяется мало внимания – он предложил обустроить ее по примеру Казани, где, по его мнению, красивые набережная, улицы и парки, передает официальный Telegram-канал Акорды.

Токаев обратил внимание на проблему плотной застройки Астаны, когда каждый клочок земли используется под здания – при том, что столице не хватает парков.

"Нужно пересмотреть концепцию развития городской среды. Сегодня в городе ощущается недостаток парков, мало мест для комфортных прогулок и отдыха жителей.

К сожалению, вместо того, чтобы заняться этим вопросом, акимат дает разрешение на строительство объектов. На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс.

Тогда как нужно больше общественных пространств, зеленых насаждений и пешеходных улиц. При планировании города следует заранее все это учитывать", - заявил Токаев.

Он также добавил, что набережной реки Есиль уделяется мало внимания.

"В этом вопросе можно изучить опыт Казани. Улицы, парки и набережная этого города очень красивы и привлекательны. Наша цель – сделать столицу комфортной для наших граждан и иностранных гостей в любое время года, максимально улучшить облик Астаны", - заявил президент.

Также глава государства заявил, что в столице каждый год ремонтируют одни и те же дороги, состояние которых снова ухудшается после весны. Он поручил правительству и акимату отдельно рассмотреть эту проблему и заменить подрядчиков в случае необходимости.

Кроме того, Токаев высказался о важности озеленения города. Он заявил, что в течение пяти лет Астана должна стать городом-садом, а стихийные свалки должны быть ликвидированы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007493-tokaev-predlozhil-obustroit-naberezhnuyu-astany-po-primeru-kazani/