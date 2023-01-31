Токаев: Газификация Астаны, на которую выделены большие средства, идет "со скрипом"

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столице под председательством президента состоялось совещание по развитию Астаны – Касым-Жомарт Токаев заявил, что газификация города идет "со скрипом", передает официальный Telegram-канал Акорды.

"Еще одна крайне важная задача - обеспечение стабильного электроснабжения. Акимату нужно ускорить строительство подстанций общей мощностью 700 мегаватт.

Со скрипом идет и газификация города, на которую из бюджета выделены большие средства.

В 2019 году был завершен первый этап магистрального газопровода "Сарыарка". Задача акимата - довести газ до жилых массивов, где проживает более 300 тысяч человек.

Сейчас организованное газоснабжение имеют только 8 тысяч абонентов. Из-за низких темпов газификации ухудшается экология - в морозные дни дым печного отопления формирует над городом густой смог", - заявил Токаев.

Он добавил, что ранее поручал завершить газификацию Астаны, но сроки постоянно переносятся. Токаев поручил правительству и акимату завершить работу к установленному сроку.

Президент отметил, что цена подключения к газу для астанчан доходит до 2 млн тенге, в других регионах суммы также высокие.

Токаев поручил Агентству по защите и развитию конкуренции и правительству внести предложения по обеспечению прозрачного и понятного ценообразования на подключение газа для населения.

Также глава государства заявил, что при сохранении текущих темпов урбанизации население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году.

Кроме того, президент высказался об актуальности проблемы с резервными источниками водоснабжения в Астане. По его словам, в маловодные периоды может возникнуть реальная угроза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2007482-tokaev-gazifikatsiya-astany-na-kotoruyu-vydeleny-bolshie-sredstva-idet-so-skripom/