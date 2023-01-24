График работы cпецЦОНов изменился в связи с легализацией автомобилей в Казахстане

ЦОН. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанцев предупредили об изменении графика работы спецЦОНов передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Государственной корпорации "Правительство для граждан".

23 января текущего года в стране началась легализация иностранных автомобилей.

В связи с этим Госкорпорацией было принято решение об изменении графика работы спецЦОНов, участвующих в этом процессе, отметили в компании.

Теперь спецЦОНы, осуществляющие прием по оказанию государственной услуги, будут работать с понедельника по субботу с 9:00 до 20:00. По данному графику центры будут принимать посетителей до 6 февраля 2023 года.

Об изменении графика пообещали сообщить дополнительно.

Посмотреть адреса спецЦОНов, принимающих граждан для легализации транспортных средств, можно по здесь.

Напомним, легализация иностранных авто стартовала в Казахстане со вчерашнего дня. До 1 июля владельцы иностранных транспортных средств смогут легализовать их по "льготным" правилам, то есть оплатив только сбор за первичную регистрацию (200 тыс. тенге), госпошлину за техпаспорт (4 313 тенге) и за госномер (9 660 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006615-grafik-raboty-cpetstsonov-izmenilsya-v-svyazi-s-legalizatsiey-avtomobiley-v-kazahstane/