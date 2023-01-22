Сильный ветер и плюсовая температура ожидаются в мегаполисах Казахстана

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В воскресенье, 22 января, в Алматы и Астане ожидаются морозы, а в Шымкенте синоптики прогнозируют сильный ветер. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Как обещают метеорологи, сегодня днем в Алматы термометры покажут -3...-5 градусов, а ночью температура опустится до -12...-14 градусов. Осадков в южной столице не ожидается, скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане днем прогнозируют -9...-11 градусов, а ночью - от -15 до -17 градусов. При этом в столице ожидается усиление ветра до 3-8 м/с. Осадков, по прогнозам синоптиков, не будет.

Плюсовая температура ожидается сегодня в Шымкенте - днем здесь воздух прогреется до -1...+1 градуса, а ночью похолодает до -11...-13 градусов. Как и в остальных мегаполисах, осадков здесь не ожидается, однако жителей предупреждают о сильном ветре скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов страны на воскресенье, 22 января, объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006261-silnyy-veter-i-plyusovaya-temperatura-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/