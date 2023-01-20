Снег, метели и сильный ветер ожидаются в Казахстане

Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики РГП "Казгидромет" озвучили прогноз погоды на территории Казахстана на ближайшие три дня - период с 21 по 23 января, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

По данным метеорологов, в конце этой недели в западной и южной частях республики благодаря Северо-западному циклону сохранится ясная погода без осадков.

Однако на погоду на севере, востоке и в центре страны в ближайшие дни будет влиять циклон из районов Баренцева моря. Он принесет с собой осадки в виде снега, усиление ветра и низовую метель.

При этом резких перепадов температурного фона, по прогнозам синоптиков, в стране не ожидается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Алматы насмерть замерз мужчина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006111-sneg-meteli-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane/