На юге и востоке Казахстана ожидается непогода в воскресенье

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

В ряде областей Казахстана завтра, 22 января, синоптики прогнозируют усиление ветра. Вместе с этим в нескольких регионах ожидаются туман и метель, сообщается на сайте РГП "Казгидромет".

На большей части Казахстана, по данным синоптиков, в воскресенье ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке республики пройдет небольшой снег, на юге, востоке страны ожидается усиление ветра, на крайнем юге Казахстана - туман.

Штормовое предупреждение в регионах

22 января на юге Туркестанской области ожидается туман. Скорость ветра на севере, западе, в горных и предгорных районах области составит 15-20 м/с, а утром и днем на горных перевалах - 23-28 м/с. В Шымкенте и Туркестане ожидается усиление ветра от 15 до 20 м/с.

В воскресенье в Кызылординской области, как и в областном центре - городе Кызылорде, скорость ветра, как ожидается, достигнет 20 м/с.

В Жетысуской области в районе Алакольских озер скорость ветра составит 15-20 м/с, с порывами до 28 м/с.

На востоке и севере Павлодарской области ожидается низовая метель, порывы ветра в этих местностях составят 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области завтра прогнозируют усиление ветра - его скорость составит от 15 до 23 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, а также в горных районах скорость ветра достигнет 20 м/с.

Согласно шкале Бофорта, которая доступна на сайте Гидрометцентра России, ветер со скоростью 20 м/с характеризуется как "шторм" и соответствует 9 баллам из 12. Ветер такой силы способен вызывать небольшие повреждения, срывать дымовые колпаки и черепицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006260-na-yuge-i-vostoke-kazahstana-ozhidaetsya-nepogoda-v-voskresene/