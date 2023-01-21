Морозной будет суббота для жителей мегаполисов Казахстана
Опубликовано:
Казахстанские синоптики рассказали, какая сегодня, 21 января, ожидается погода в трех мегаполисах страны. Прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".
Сегодня в Алматы будет облачно, осадков не ожидается, температура воздуха составит -3...-5 градусов. Скорость ветра - до 5 м/с.
В столице Казахстана - Астане - днем ожидается 10-12 градусов мороза, при этом скорость ветра составит от 2 до 7 м/с.
В Шымкенте сегодня ясная погода. Температура воздуха днем достигнет 0...+2 градусов, скорость ветра - 5-10 м/с.
Согласно шкале Бофорта, которая доступна на сайте Гидрометцентра России, ветер со скоростью 5-10 м/с характеризуется как "умеренный" и "свежий" и соответствует 4-5 баллам из 12. Ветер такой силы не опасен, но способен раскачивать тонкие стволы деревьев.
Напомним, казахстанские синоптики сообщили, что в ближайшие дни резких перепадов температурного фона в стране не ожидается.
Также мы писали про трагический случай, связанный с наступившими холодами, который произошел на днях в Алматы - бездомный мужчина замерз насмерть.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006219-po-prezhnemu-moroznoy-budet-subbota-dlya-zhiteley-megapolisov-kazahstana/