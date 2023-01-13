Какой будет погода в мегаполисах Казахстана в пятницу

Прохожие. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 13 января, в Алматы и Шымкенте ожидается погода без осадков, а астанчан предупреждают о выпадении снега. Актуальный прогноз погоды опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня, по данным синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха опустится до -13...-15 градусов, а скорость ветра составит 0-5 метров в секунду.

В Астане столбики термометров покажут -15...-17 градусов. Жителей столицы предупреждают о выпадении снега и усилении ветра до 9-14 метров в секунду.

В Шымкенте, как и в Алматы, осадков сегодня не будет, синоптики обещают ясную погоду. При этом в мегаполисе ожидается морозы до 10-12 градусов и ветер скоростью до 3-8 м/с.

Ранее сообщалось, что в Казахстан пришли аномальные морозы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005185-kakoy-budet-pogoda-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/