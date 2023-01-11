Видео с треснувшим мостом прокомментировали в акимате Астаны

"Горбатый мост". Кадр из видео: instagram.com/astanovka98

Сегодня, 11 января, в соцсетях появилось видео, на кадрах которого изображен "Горбатый мост" в Астане. По словам автора ролика, на путепроводе снова расходятся швы. В официальном Telegram-канале столичного акимата прокомментировали данную ситуацию.

Видеоролик представлен в Instagram-паблике Astanovka98.

"А ведь мост открыли после почти двухлетнего ремонта совсем недавно – в июле 2022 года", – говорится в описании к видео.

Согласно сообщению столичного управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился.

"Мост по шоссе Алаш ("Горбатый мост") ранее был признан аварийным. В связи с этим правая сторона путепровода была отремонтирована, движение по которой было открыто летом 2022 года.

Частичная деформация поперечного асфальтобетонного покрытия произошла на левой стороне путепровода, где ремонт не проводился. В связи с этим, участок дороги обозначен дорожными знаками, проводятся мероприятия по восстановлению аварийного участка", – говорится в сообщении.

В управлении также отметили, что с наступлением сезона дорожно-строительных работ левая часть путепровода будет перекрыта для проведения аварийно-восстановительных работ.

"Учитывая, что произошло повреждение, движение для автотранспорта по левой стороне путепровода в ближайшее время будет перекрыто. Тем не менее движение для автотранспортных средств будет обеспечено в обе стороны", – добавили в управлении.

Напомним, в сентябре 2020 года в Астане обрушился "Горбатый мост", расположенный по шоссе Алаш. Жертв и пострадавших в результате обрушения не было. Тогда в столичном ДЧС сообщили, что еще в марте путепровод визуально осмотрели и выявили на нем дефекты. Объект признали аварийным, а движение по мосту ограничили.

Добавим, что ранее в Петропавловске мост, на котором каждый год появляется глубокая трещина, вновь закрыли на ремонт.

В августе прошлого года Астане также проводился ремонт дорожного полотна на мосту "Архар".

А пару дней назад стало известно, что в столице откроют еще один мост по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005007-video-s-tresnuvshim-mostom-prokommentirovali-v-akimate-astany/