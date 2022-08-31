Ремонт моста в Нур-Султане продлили до конца сентября из-за найденного дефекта

Иллюстративное фото: акимат Нур-Султана

Из-за дефекта на мосту по улице Сарайшык ремонтные работы будут вестись до конца месяца, предупредили жителей и гостей столицы на официальном сайте акимата Нур-Султана.

В администрации города отмечают, что ремонт данного автомобильного моста проводился более 12 лет назад.

"Из-за большой проходимости за это время на мосту образовались трещины, ямы и выбоины. В этой связи, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в августе текущего года начался средний ремонт автомобильного моста на участке от транспортной развязки на пересечении проспекта Мангелик Ел – улицы Сарайшык до проспекта Р. Кошкарбаева", – пояснили в акимате города.

По информации ведомства, после проведения работ по фрезерованию асфальтобетонного покрытия и демонтажа деформированного слоя были обнаружены участки с признаками выщелачивания бетона накладной железобетонной плиты.

Сейчас ведутся работы по демонтажу бетона с последующей укладкой бетонной смеси на местах, где были обнаружены дефекты.

По этой причине работы по ремонту моста будут продлены до конца сентября текущего года.

"Стоит отметить, что в целях удобства на мосту сохранено движение в обе стороны (однако на выходных, с вечера 2 сентября до 5 сентября, движение будет полностью перекрыто, о чем будет сообщено дополнительно). Жителям и гостям столицы рекомендуем заранее планировать свои маршруты во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города", – обратились в акимате к жителям столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985480-remont-mosta-v-nur-sultane-prodlili-do-kontsa-sentyabrya-iz-za-naydennogo-defekta/