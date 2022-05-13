Мост, на котором ежегодно появляется трещина, закрыли на ремонт в Петропавловске

Фото: Sputnik/Елена Бережная

Мост, на котором каждый год появляется глубокая трещина, вновь закрыли на ремонт в Петропавловске. Горожане жалуются, что путепровод ремонтируют практически ежегодно, однако менее проблемным он не становится.

По информации Sputnik Казахстан, проходящий над железной дорогой и соединяющий город и Рабочий поселок мост построили еще в 60-е годы прошлого столетия. В 2014 году в рамках программы "Развитие регионов" из бюджета выделены средства в размере 567 млн тенге на проведение реконструкции путепровода, который находился в аварийном состоянии.

Издание пишет, что была выполнена замена всех железобетонных балок и основных металлоконструкций, строений путепровода с устройством асфальтобетонного покрытия проезжей части и тротуаров, а также проведены переустройство контактной сети, замена опор освещения, расширена проезжая часть дороги с 9 до 10 метров. Подрядчики обещали, что мост прослужит около 50 лет, однако уже в следующем году на его асфальтовом покрытии пошли трещины, разрушилась бордюрная плитка.

Подрядчику пришлось проводить восстановительные работы.

В 2020 году трещина появилась вновь. Сквозь нее можно было увидеть проезжающие внизу поезда. Был проведен ремонт, однако история повторилась в 2021 году. На очередную реконструкцию из бюджета выделили еще 21 млн тенге.

В мае текущего года этот же мост вновь закрыли на ремонт, сообщает издание со ссылкой на пресс-службу городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог. В ведомстве заявили, что в этом году завершается проект по ремонту моста.

"Остались работы по устройству асфальтобетонного покрытия. Конструкция деформационного шва выполнена в прошлом году согласно технической документации. Окончание работ проводилось при минусовой температуре, когда укладка асфальта запрещена.

Приняли решение уложить временный слой из монолитного бетона с применением добавок. Это позволило возобновить движение на путепроводе", - пояснила пресс-секретарь отдела Асем Айтулова.

По информации корреспондентов, в ведомстве пообещали справиться с ремонтом за 10 дней.

Как отмечает издание, закрытие движения по мосту создает неудобства для горожан, так как им приходится пользоваться объездом, что занимает больше времени.

Изменился и маршрут ряда городских автобусов. Перевозчики отмечают, что маршрут для каждого автобуса из-за ремонта моста удлинился на 100 км в день.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1969082-most-na-kotorom-ezhegodno-poyavlyaetsya-treschina-zakryli-na-remont-v-petropavlovske/