Еще один мост через реку Есиль откроют в этом году в Астане (фото)

Стройка. Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек в своем официальном Instagram-аккаунте рассказал о ходе строительства моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль.

Мост должны открыть уже в этом году.

"Ознакомился с ходом строительства данного моста, который позволит значительно разгрузить движение на дорогах: обеспечить дополнительную связь Тауелсиздик, района нового ЖД вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем. Поставил задачу увеличить темпы строительства", - написал столичный градоначальник.

Для разгрузки движения также продолжится строительство новых улиц, пробивка дорог, проектирование новых мостов, отметил Касымбек.

"Перед районами и коммунальными службами также стоит задача усилить работы по снегоочистке. Учитывая переменчивую погоду, в том числе понижение температуры, необходимо уделить особое внимание очистке от снега участков с интенсивным движением, подъездных путей к социальным объектам, тротуаров, остановок", - добавил аким.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004592-esche-odin-most-cherez-reku-esil-otkroyut-v-etom-godu-v-astane-foto/