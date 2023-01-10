Метели и морозы до 40 градусов: жителей Казахстана предупредили о непогоде

Зима. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Завтра в ряде областей Казахстана вновь ожидаются сильные морозы. В связи с этим в данных регионах было объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По прогнозам синоптиков, ночью 11 января в Атырауской области ожидается сильный мороз до 30 градусов. При этом ночью в Актюбинской области прогнозируется до -35…-36 градусов, а на севере региона – до -40…-41 градуса.

На юге и востоке Акмолинской области ночью также ожидается сильный мороз в 40 градусов.

11 января ночью на большей части Карагандинской области температура воздуха понизится до -35…-38 градусов. В Караганде ночью – до 35 градусов мороза.

Ночью 10-11 января в Мангистауской области ожидается мороз до 25 градусов.

Кроме того, ночью и утром среды в горах Туркестанской области ожидается сильный снег. На юге, в предгорных районах региона – туман, а в горных районах – метель. Скорость ветра на севере и в горных районах области будет достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте ночью и утром 11 января временами ожидается туман.

Ночью на юге и в горных районах Жетысуской области, а также в горных и предгорных районах Алматинской области – сильный снег. В горных районах ожидаются туман, низовая метель.

При этом на северо-востоке и в горных районах Жетысуской области прогнозируются порывы ветра до 18-23 м/с.

В городах Алматы и Кунаеве 11 января временами ожидаются туман и гололед.

Также сообщается, что с 9 часов вечера 10 января до 9 часов вечера 11 января в городах Усть-Каменогорске, Риддере и Семее в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Добавим, что НМУ, как сообщается на официальном сайте информационно-правовой системы Адилет, – это неблагоприятные метеорологические условия, которые формируются при особых сочетаниях метеорологических факторов и синоптических ситуаций, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004860-meteli-i-morozy-do-40-gradusov-zhiteley-kazahstana-predupredili-o-nepogode/