Большинство учащихся переведут на дистанционку в среду в Астане

Класс. Иллюстративное фото: pexels.com

Завтра, 11 января, в связи с ухудшением погодных условий школьников и студентов Астаны переведут на дистанционку. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного управления образования.

"В связи с ухудшением погодных условий 11 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.

Добавим, что, по данным РГП "Казгидромет", завтра днем в Астане температура воздуха будет достигать -26…-28 градусов, а ночью – до -28…-30 градусов.

Важно отметить, что в Казахстане действуют специальные "Правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях". Так, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:

в виде бегущей строки на телевидении;

через трансляцию на радио;

на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;

по телефону 169 (платная справочная).

Оповещение об отмене занятий производится:

с 06:45 до 08:00 – для первой смены,

с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смены.

С полным текстом данных правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы Адилет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004850-bolshinstvo-uchaschihsya-perevedut-na-distantsionku-v-sredu-v-astane/