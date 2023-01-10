Большинство учащихся переведут на дистанционку в среду в Астане
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Завтра, 11 января, в связи с ухудшением погодных условий школьников и студентов Астаны переведут на дистанционку. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте столичного управления образования.
"В связи с ухудшением погодных условий 11 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – говорится в сообщении.
Добавим, что, по данным РГП "Казгидромет", завтра днем в Астане температура воздуха будет достигать -26…-28 градусов, а ночью – до -28…-30 градусов.
Важно отметить, что в Казахстане действуют специальные "Правила отмены занятий в организациях среднего образования, а также организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования, при неблагоприятных погодных метеоусловиях". Так, информация об объявлении отмены занятий при неблагоприятных погодных метеоусловиях предоставляется для населения государственными органами управления образованием:
- в виде бегущей строки на телевидении;
- через трансляцию на радио;
- на сайтах акиматов, управлений и отделов образования;
- по телефону 169 (платная справочная).
Оповещение об отмене занятий производится:
- с 06:45 до 08:00 – для первой смены,
- с 11:15 до 13:00 – для второй и третьей смены.
С полным текстом данных правил можно ознакомиться на сайте информационно-правовой системы Адилет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004850-bolshinstvo-uchaschihsya-perevedut-na-distantsionku-v-sredu-v-astane/