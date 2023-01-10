Снегопад в Алматы: что делают коммунальные службы для расчистки города (фото)

Уборка снега в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В Алматы начался обильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, продолжится до завтрашнего дня. Более 500 единиц спецтехники уже работают на дорогах города, а ночью планируется выход еще 460 машин, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Отмечается, что с 12:00 10 января в городе Алматы началось выпадение снега, который, по прогнозу РГП "Казгидромет", ожидается до обеда 11 января.

"С начала сильного снегопада в городе Алматы, в целях предупреждения гололедных явлений, силами 143 пескоразбрасывателя производится повторная обработка дорог противогололедными материалами, которая началась с ночи.

По состоянию на 18:00 часов использовано 1624 тонны, а также 122 кубических метра жидкого реагента", – говорится в сообщении Управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Отмечается, что на данный момент продолжаются работы по очистке мест общего пользования, тротуаров, пешеходных зон, остановок общественного транспорта, надземных и подземных переходов.

Снегопад в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Задействовано 512 единиц спецтехники и 1076 дорожных рабочих. В ночной период планируется выход 460 единиц спецтехники, в том числе 204 единиц подметально-уборочной техники и 360 дорожных рабочих", – заявили специалисты.

В ведомстве сообщили, что ночью в городе будет организовано по две колонны в каждом районе, после чего специалисты проведут повторную обработку противогололедными материалами.

В подрядных предприятиях организована круглосуточная работа по уборке снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет" температура воздуха ночью и завтра днем, 11 января, составит -10…-12 градусов.

Снегоуборочная машина. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Добавим, что в Департаменте полиции Алматы сообщили о по меньшей мере 65 зарегистрированных ДТП. Отмечается, что в них пострадали 13 человек.

В связи с выпадением осадков автовладельцам рекомендуется заменить шины, проверить транспорт на предмет технической исправности, а зимние покрышки – на пригодность к использованию, передает официальный медиапортал МВД РК Polisia.kz.

Также не стоит забывать о потребности в специально предназначенной для зимнего периода омывающей жидкости.

Кроме того, необходимо помнить, что при первых обледенениях на дорогах водителям необходимо проявлять максимальную аккуратность и двигаться со скоростью, соответствующей состоянию проезжей части.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2004844-snegopad-v-almaty-chto-delayut-kommunalnye-sluzhby-dlya-raschistki-goroda-foto/