43-градусные морозы пообещали в Казахстане в ближайшие дни

Мороз. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании, которое произойдет в ближайшие дни. В стране ожидаются морозы до 43 градусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Специалисты опубликовали прогноз на ближайшие трое суток, с 10 по 12 января.

По информации метеорологов, северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории страны, смещаясь к южным регионам республики.

По этой причине сильные морозы сохраняются на большей части страны.

Кроме того, в горных районах юга и юга-востока ожидается обильное выпадение снега.

В целом в регионах ожидается похолодание:

на западе - ночью до -27...-35 градусов, днем - до 15-25 градусов мороза,

на юго-западе республики ночью - 12-23 градуса мороза, днем - до -5...-15 градусов,

на северо-западе ожидается до 20-30 градусов мороза, днем - до 13-22 градусов ниже нуля,

в центральных регионах ожидается до -35...-40 градусов,

на востоке ожидается ночью до 30-43 градусов мороза, днем - до -23...-33 градусов,

на юге, юго-востоке прогнозируется до -20...-31 градусов ночью и до -12...-23 градусов днем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004626-43-gradusnye-morozy-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/