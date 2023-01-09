43-градусные морозы пообещали в Казахстане в ближайшие дни
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Синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании, которое произойдет в ближайшие дни. В стране ожидаются морозы до 43 градусов, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Специалисты опубликовали прогноз на ближайшие трое суток, с 10 по 12 января.
По информации метеорологов, северный антициклон, наполненный холодным арктическим воздухом, продолжает свое движение по территории страны, смещаясь к южным регионам республики.
По этой причине сильные морозы сохраняются на большей части страны.
Кроме того, в горных районах юга и юга-востока ожидается обильное выпадение снега.
В целом в регионах ожидается похолодание:
- на западе - ночью до -27...-35 градусов, днем - до 15-25 градусов мороза,
- на юго-западе республики ночью - 12-23 градуса мороза, днем - до -5...-15 градусов,
- на северо-западе ожидается до 20-30 градусов мороза, днем - до 13-22 градусов ниже нуля,
- в центральных регионах ожидается до -35...-40 градусов,
- на востоке ожидается ночью до 30-43 градусов мороза, днем - до -23...-33 градусов,
- на юге, юго-востоке прогнозируется до -20...-31 градусов ночью и до -12...-23 градусов днем.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004626-43-gradusnye-morozy-poobeschali-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/