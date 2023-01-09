Школьников и студентов первой смены перевели на дистанционку в Астане

Школьники. Иллюстративное фото: pexels.com

Управление образования Астаны на своей официальной странице в Instagram выступила с обращением касательно непогоды в столице - завтра учащиеся первой смены будут учиться дистанционно.

На текущий момент изменения коснулись школьников и студентов первой смены.

"В связи с ухудшением погодных условий 10 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей первой смены переходят на дистанционный формат обучения", - говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании, которое произойдет в ближайшие дни. В стране ожидаются морозы до 43 градусов.

Столичные власти призвали астанчан не находиться долгое время на улице из-за непогоды.

Также в связи с надвигающимися морозами на республиканских трассах вводят ограничения движения автобусов и машин с дизельными двигателями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004701-shkolnikov-i-studentov-pervoy-smeny-pereveli-na-distantsionku-v-astane/