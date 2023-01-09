Жителей Астаны призвали не находиться долгое время на улице

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане начались сильные морозы и гололед. При этом прогнозируется, что температура воздуха в ближайшие несколько дней опустится ниже 30 градусов. В связи с этим акимат Астаны обратился к жителям. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице. А при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В эти дни в столице наблюдается сильный гололед, поэтому дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью.

В ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане сильно похолодает. 11 января в столице будет небольшой снегопад. Ночью температура воздуха опустится до 33-35, днем – 25-27 мороза.

"С утра 9 января на уборку снега в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тысяч единиц спецтехники. За прошедшую ночь с 8 на 9 января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,7 млн кубометров снега и наледи", - говорится в сообщении.

Также сегодня из-за надвигающихся морозов и снегопада к жителям южной столицы обратился акимат Алматы.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила безопасности, которых стоит придерживаться при гололеде:

Оденьтесь по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).

Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.

При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004638-zhiteley-astany-prizvali-ne-nahoditsya-dolgoe-vremya-na-ulitse/