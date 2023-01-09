Жителей Астаны призвали не находиться долгое время на улице
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В Астане начались сильные морозы и гололед. При этом прогнозируется, что температура воздуха в ближайшие несколько дней опустится ниже 30 градусов. В связи с этим акимат Астаны обратился к жителям. Сообщение опубликовано на официальном сайте.
Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице. А при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В эти дни в столице наблюдается сильный гололед, поэтому дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью.
В ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане сильно похолодает. 11 января в столице будет небольшой снегопад. Ночью температура воздуха опустится до 33-35, днем – 25-27 мороза.
"С утра 9 января на уборку снега в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тысяч единиц спецтехники. За прошедшую ночь с 8 на 9 января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов.
Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,7 млн кубометров снега и наледи", - говорится в сообщении.
Также сегодня из-за надвигающихся морозов и снегопада к жителям южной столицы обратился акимат Алматы.
На сайте "Электронного правительства" приводятся правила безопасности, которых стоит придерживаться при гололеде:
- Оденьтесь по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
- Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).
- Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.
- При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
- Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.
- При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
- Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.
- Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004638-zhiteley-astany-prizvali-ne-nahoditsya-dolgoe-vremya-na-ulitse/