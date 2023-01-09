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Жителей Астаны призвали не находиться долгое время на улице

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Двор во время снегопада
Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане начались сильные морозы и гололед. При этом прогнозируется, что температура воздуха в ближайшие несколько дней опустится ниже 30 градусов. В связи с этим акимат Астаны обратился к жителям. Сообщение опубликовано на официальном сайте.

Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице. А при управлении автомобилем необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

В эти дни в столице наблюдается сильный гололед, поэтому дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью.

В ближайшие дни, согласно прогнозу синоптиков РГП "Казгидромет", в Астане сильно похолодает. 11 января в столице будет небольшой снегопад. Ночью температура воздуха опустится до 33-35, днем – 25-27 мороза.

"С утра 9 января на уборку снега в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тысяч единиц спецтехники. За прошедшую ночь с 8 на 9 января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов.

Всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,7 млн кубометров снега и наледи", - говорится в сообщении.

Также сегодня из-за надвигающихся морозов и снегопада к жителям южной столицы обратился акимат Алматы.

На сайте "Электронного правительства" приводятся правила безопасности, которых стоит придерживаться при гололеде:

  • Оденьтесь по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
  • Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. 
  • Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).
  • Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.
  • При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
  • Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.
  • При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
  • Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.
  • Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004638-zhiteley-astany-prizvali-ne-nahoditsya-dolgoe-vremya-na-ulitse/

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