Опрос NUR.KZ: как вы спасаетесь от холодов?

Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Январь, пожалуй, по праву можно назвать самым холодным месяцем зимы. Именно в это время Казахстан накрывают суровые морозы. Например, в ближайшие дни синоптики прогнозируют морозы до 43 градусов по Цельсию, передает корреспондент NUR.KZ.

Например, астанчанам уже советуют не находиться долгое время на улице из-за сильных холодов и гололеда. В ближайшие дни там пройдет снегопад. И даже южную столицу не обошли стороной морозы - тут ожидается до -25 градусов. Конечно, днем температура воздуха будет несколько выше, но значительно теплее от этого не станет.

Кто-то, слыша о таких прогнозах, представляет себе вечера перед телевизором под уютным пледом и чашечкой ароматного чая со специями. Но многим все же необходимо работать и делать личные дела, а значит, придется выбираться на улицу.

Как бы там ни было, но зима - это тоже часть жизни, и холода - лишь одно из ее проявлений.

Мы решили узнать у наших читателей, как вы спасаетесь от морозов?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004655-opros-nurkz-kak-vy-spasaetes-ot-holodov/