Снег и мороз: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Осадки и холодную погоду пообещали синоптики в Алматы, Астане и Шымкенте сегодня, 9 января. Прогноз погоды на понедельник опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня прогнозируют осадки в виде дождя и снега. В южной столице пообещали плюсовую температуру - от 2 до 4 градусов выше нуля. Скорость ветра прогнозируется на уровне 2-7 м/с.

В Астане сегодня прогнозируют переменную облачность. В столице ожидается резкое похолодание - температура воздуха днем упадет до -24...-26 градусов. Скорость ветра составит 9-14 м/с.

Жителей Шымкента предупредили о снегопаде. Столбики термометров опустятся до -5...-7 градусов. Скорость ветра в мегаполисе будет достигать 8-13 м/с, местами до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004556-sneg-i-moroz-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/