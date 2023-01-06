Рейсы поезда "Тальго" между Алматы и Шымкентом отменили

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

По техническим причинам отменяется курсирование пассажирского поезда "Тальго" №25/26 сообщением Алматы – Шымкент, который должен был отправиться из Алматы 6 и 8 января и из Шымкента 7 и 9 января, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "АО "НК "КТЖ".

Сообщается, что отправление поезда "Тальго" №25/26 сообщением Алматы – Шымкент должно было состояться со станции Алматы-2 6 и 8 января и со станции Шымкент 7 и 9 января. Однако по техническим причинам курсирование пассажирского поезда "Тальго" отменяется.

"Для перевозки пассажиров вместо отмененного поезда назначается на два рейса разовый поезд №505/506, сформированный из стандартных вагонов. Отправление состава из Алматы – 6 и 8 января 2023 года, из Шымкента – 7 и 9 января текущего года", – сообщили в пресс-службе КТЖ.

Кроме того, пассажирам, отказавшимся от поездки, будет произведен полный возврат стоимости проезда. А пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости проезда в установленном порядке, согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.

Ранее мы писали, что пассажирский поезд "Тальго" №105, курсирующий между Алматы и Петропавловском, не будет перевозить пассажиров до середины декабря.

Глава МИИР Каирбек Ускенбаев ранее рассказал, почему было отменено курсирование двух поездов "Тальго". Он объяснил ситуацию погодными условиями. К тому же, по его словам, по требованиям МИИР должен проводить дополнительный технический осмотр, так как они ездят с другим скоростным режимом.

Также пару дней назад в КТЖ сообщили, что из-за ухудшения погоды на некоторых участках железных дорог в Казахстане были установлены скоростные ограничения. В результате чего ряд поездов прибыли с опозданием.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004433-reysy-poezda-talgo-mezhdu-almaty-i-shymkentom-otmenili/