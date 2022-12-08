С чем связана задержка поездов в Казахстане, рассказали в МИИР

Поезд. Иллюстративное фото: facebook.com/railways.kz

В Казахстане отменили курсирование двух поездов Тальго. Глава МИИР Каирбек Ускенбаев в кулуарах сената рассказал, с чем это связано, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев в первую очередь объяснил ситуацию погодными условиями.

Плюс, по его словам, по требованиям МИИР должен проводить дополнительный технический осмотр, так как они ездят с другим скоростным режимом.

"Мы сказали, если из-за погодных условий или в силу каких-то технических задержек, вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который Тальго должен делать, если у вас идут задержки, мне дали справку, в 6-7 часов, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию.

Думаю, это вопрос буквально нескольких дней, технический осмотр потому что достаточно быстро проводится, если все нормально будет, вернут обратно", – заверил министр.

Он также прокомментировал сообщения в соцсетях на прошлой неделе о задержке и других поездов.

"Несколько дней необходимо потерпеть, вы же помните ситуацию, когда сход в Карагандинской области 17 ноября был, и так получилось, что на обе стороны дорога была перекрыта. Большое количество поездов тогда скопилось, и это существенную нагрузку дало в плане логистики, и его последствия сейчас выправляются, еще несколько дней надо потерпеть. Порядок наведем", – заверил министр.

Напомним, сегодня, 8 декабря, стало известно, что пассажирский поезд "Тальго" №105, курсирующий между Алматы и Петропавловском, не будет перевозить пассажиров до середины декабря.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000678-s-chem-svyazana-zaderzhka-poezdov-v-kazahstane-rasskazali-v-miir/