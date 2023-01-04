Поезда задерживаются из-за непогоды в Казахстане

Поезда. Иллюстративное фото: pexels.com

Из-за ухудшения погоды на некоторых участках железных дорог в Казахстане были установлены скоростные ограничения. Это станет причиной опоздания ряда поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "АО "НК "КТЖ".

"Национальный перевозчик сообщает, что в связи с неблагоприятными погодными условиями для обеспечения безопасности движения установлены ограничения скорости движения на желенодорожных участках", – говорится в сообщении.

С опозданием следуют пассажирские поезда:

№ 3/4 и № 9/10 "Астана-Алматы";

№ 45/46 "Павлодар-Туркестан";

№ 51/52 "Алматы-Уральск";

№ 65/66 "Астана-Жезказган";

№ 71/72 и № 86/85 "Астана-Шымкент";

№ 73/74 "Алматы-Жезказган";

№ 105/106 "Алматы-Петропавловск".

"Компанией принимаются все необходимые меры по восстановлению установленного графика движения пассажирских поездов", – добавили в пресс-службе.

Отмечается, что пассажиров также информируют об опоздании пассажирских поездов на вокзалах. При задержке поезда более чем на 3 часа направляется SMS-оповещение об опоздании поезда и изменении условий проезда.

"Оказывается информационная поддержка по вопросам возврата проездных документов (билетов) по номеру: +7 (707) 270-36-64 (WhatsApp), уплачивается штраф в размере трех процентов от стоимости проездного документа (билета) за каждый час задержки поезда.

При задержке поезда более 6 часов предоставляется бесплатное питание в вагонах-ресторанах. На вокзалах обеспечивается контроль за бесперебойной работой пунктов питания, торговых точек, санитарных зон (туалетов)", – отметили представители КТЖ.

Отметим, что из-за плохих погодных условий в Казахстане было нарушено и авиасообщение. Также ранее сообщалось, что более тысячи автомобилей скопилось на дорогах страны из-за непогоды.

Так, представители АО "НК "КТЖ" заявили, что в условиях снегопада, метели, закрытия автомобильных дорог организовали вывоз людей, эвакуированных с занесенных снегом автодорог, железнодорожным транспортом.

Более 500 человек за сутки перевезли пассажирскими поездами с малодеятельных станций Боранды, Шокпак, Куркуреусу, Тюлькубас до станций Тараз, Шымкент, а также в обратном направлении – порядка 270 человек. Сейчас данная работа продолжается.

Напомним, что в связи с ухудшением погодных условий по стране утром было закрыто 127 участков автомобильных дорог. За сутки эвакуированы почти 700 человек.

"Несмотря на сложные метеорологические условия последних дней, всеми структурными подразделениями АО "НК "КТЖ" принимаются меры по обеспечению бесперебойной и безопасной перевозке грузов и пассажиров. Работу железнодорожников усложнили сильные ветра в Жамбылской области, повалившие столбы линии электропередач. Из-за оборванных линий электропередач движение поездов на участке "Каратау – Жанатас" организовано по телефонной связи.

Также КТЖ со станции "Алматы-2" организована отправка двух вагонов с дизель-генераторным устройством в город Жанатас, оставшийся без света и тепла", – рассказали в пресс-службе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004132-poezda-zaderzhivayutsya-iz-za-nepogody-v-kazahstane/