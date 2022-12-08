Поезд "Тальго" по маршруту Алматы – Петропавловск временно отменили

Поезд. Иллюстративное фото: пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"

Пассажирский поезд "Тальго" №105, курсирующий между Алматы и Петропавловском, не будет перевозить пассажиров до середины декабря, сообщается на официальном сайте АО "НК "Қазақстан темір жолы".

Как сообщил национальный перевозчик, отменено курсирование поезда по следующим датам:

отправление 8, 10, 12, 14 декабря из Алматы,

прибытие/отправление 9, 11, 13, 15 декабря из Петропавловска.

Пассажирам вернут полную стоимость билетов.

"АО "Пассажирские перевозки" приносит извинения за доставленные неудобства. Информацию по изменению графика движения поездов пассажиры могут получить через Единую телефонную справочную службу 1433", - говорится в сообщении.

Причины отмены не называются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2000634-poezd-talgo-po-marshrutu-almaty-petropavlovsk-vremenno-otmenili/