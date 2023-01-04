Снег и сильный ветер пообещали в мегаполисах Казахстана

Метель. Иллюстративное фото: pexels.com

Осадки вновь пообещали синоптики в мегаполисах Казахстана - сегодня, 4 января, в Алматы, Астане и Шымкенте возможен снег, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы сегодня пообещали осадки в виде снега. Температура днем составит от 0 до 2 градусов тепла. Скорость ветра в городе 2-7 м/с.

В Астане сегодня переменная облачность временами прогнозируют осадки в виде снега. Столбики термометров покажут от -5 до -7. Ночью в казахстанской столице был сильный ветер от 15 до 20 м/с, днем он немного стихнет - от 9 до 14 м/с, хотя местами порывы вновь будут достигать 15-20 м/с.

В Шымкенте сегодня будет плюсовая температуры - воздух прогреется от 7 до 9 тепла. Возможны осадки в виде дождя и снега. Ожидается сильный ветер от 8 до 13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004006-sneg-i-silnyy-veter-poobeschali-v-megapolisah-kazahstana/