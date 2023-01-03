Дороги республиканского значения закрыли в семи регионах Казахстана

Дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом, сильным ветром и ограниченной видимостью республиканские трассы закрыты в семи регионах страны, передает Национальный оператор автомобильных дорог "ҚазАвтоЖол" на своей официальной странице в Instagram.

Сообщается, что для всех видов автотранспорта движение ограничено на следующих участках:

в Акмолинской области:

"Кокшетау – Атбасар" км 48-184, участок село Зеренда – город Атбасар; "Щучинск – Зеренда" км 0-77, участок город Щучинск – поселок Зеренда; "Астана – Кабанбай Батыра – Киевка – Темиртау" км 37-51, участок поселок Кабанбай Батыра – граница Карагандинской области;

в Алматинской области:

"Сарыозек – Коктал" км 45-68 (перевал Алтын Емель); "Ушарал – Достык" км 84-184, участок станция Коктума – станция Достык;

в ВКО:

"Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница РФ" км 105-123 участок город Шемонаиха – граница РФ; "Алматы – Усть-Каменогорск" км 971-1068 участок село Калбатау – поселок Касым-Кайсенова; "Омск – Майкапчагай" км 756-906, участок город Семей – город Калбатау; "Омск – Майкапчагай" км 910, участок село Калбатау – село Богаз;

в Жамбылской области:

"Алматы – Ташкент – Термез" км 534-593, участок село Айша-Биби – границаТуркестанской области;

в Карагандинской области:

"Екатеринбург – Алматы" км 1492-2005, участок город Караганда – граница Жамбылской области; "Астана – Кабанбай батыр – Нура – Темиртау" км 51-266, участок граница Акмолинской области – город Темиртау; "Кызылорда – Павлодар" км 762-906 участок город Атасу – поселок Топар; "Жезказган – Петропавловск" км 65-252, участок поселок Жезды – граница Костанайской области; "Екатеринбург – Алматы" км 1426-1457, участок ПВП – город Темиртау;

в Костанайской области:

"Жезказган-Петропавловск" км 252-340, участок граница Улытауской области – город Аркалык;

в Туркестанской области:

"Алматы – Ташкент – Термез" км 593-652, участок граница Жамбылской области – село Машат.

Ранее в ряде регионов Казахстана синоптики объявили штормовое предупреждение. Жителей страны ожидают сильный ветер, метели и гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003986-dorogi-respublikanskogo-znacheniya-zakryli-v-semi-regionah-kazahstana/