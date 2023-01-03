Плюсовая температура, снег и дождь ожидаются в мегаполисах Казахстана

Коммунальные работники убирают снег. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Во вторник, 3 января, в трех крупнейших городах Казахстана - Астане, Алматы и Шымкенте - ожидается теплая погода с осадками. Актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозам синоптиков, в Алматы сегодня ожидаются снег с дождем, столбики термометров поднимутся до 0...+2 градусов, а скорость ветра составит от 3 до 8 метров в секунду.

Осадки обещают специалисты и жителям Астаны - в столице также ожидается выпадение снега, температура воздуха составит от -1 до +1 градуса. При этом астанчан предупреждают об усилении ветра, скорость которого будет достигать 15-20 м/с с порывами до 23 м/с.

В Шымкенте, по прогнозам синоптиков, сегодня термометры покажут +2...+4 градуса, при этом в третьем мегаполисе ожидаются снег с дождем. Здесь, как и в Астане, обещают сильный ветер скоростью до 15-20 м/с и с порывами до 25 метров в секунду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003965-plyusovaya-temperatura-sneg-i-dozhd-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana/