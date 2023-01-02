Лишь в одном из трех мегаполисов Казахстана не будет осадков в понедельник

Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

2 декабря в трех крупнейших городах Казахстана ожидается переменная облачность. И лишь в одном из них – Алматы – не будет осадков. Ниже – подробный прогноз с сайта "Казгидромета".

В Астане температура воздуха составит от -3 до -5 градусов. Помимо переменной облачности временами будет наблюдаться низовая метель и идти снег. Также усилится ветер.

В Алматы похолодает до 8 градусов мороза. По ожиданиям синоптиков, в городе не будет ни осадков, ни ветра.

В Шымкенте, согласно прогнозу, температура воздуха составит в районе -3 градусов, практически не будет ветра, но при этом выпадут осадки (дождь, снег).

Также осадки в понедельник ожидаются в ряде областей. В каких именно, можно узнать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003932-v-ponedelnik-osadkov-ne-budet-lish-v-odnom-iz-treh-megapolisov-kazahstana/