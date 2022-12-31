Метель, туман и гололед ожидаются в первый день 2023 года в ряде регионов Казахстана

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

В первый день нового 2023 года в ряде регионов Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Где объявлено штормовое предупреждение 1 января, сообщается на официальном сайте "Казгидромета".

Так, 1 января на севере и в центре Кызылординской области возможны туман и гололед. Ветер утром и днем 15-20 м/с.

В первый день нового года на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. На большей части региона - метель. Ветер на севере и западе области, порывы 15-20 м/с.

1 января на большей части Абайской области специалисты прогнозируют метель. Ветер на западе, юге и в центре региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью 1 января на востоке и в горных районах Жетысуской области может быть сильный снег. Ночью и утром в горных районах ожидаются туман и гололед.

В воскресенье на юге и в горных районах Алматинской области, а также в Алматы и Кунаеве возможны туман и гололед.

1 января на севере и востоке Карагандинской области ожидается низовая метель, ветер, порывы 15-20 м/с.

Также низовую метель обещают на большей части Улытауской области. Ветер на востоке региона, порывы 15-20 м/с.

Ночью 1 января на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман и гололед. Ветер на горных перевалах 15-20 м/с.

В Шымкенте в первый день нового года ночью временами возможны туман и гололед.

1 января на юге Актюбинской области может быть низовая метель, на севере и западе региона - туман и гололед.

На большей части Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер на западе и юге региона, порывы 15-20 м/с.

1 января на севере и в центре Мангистауской области синоптики прогнозируют туман и гололед. Ветер на севере и востоке региона 15-20 м/с.

В воскресенье на юге и востоке Костанайской области возможна низовая метель. На севере и западе региона - туман. Ветер днем на юге и востоке региона 15-20, порывы 23 м/с.

1 января на севере и востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед и туман.

На востоке Акмолинской области может быть низовая метель, ветер ночью 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003875-metel-tuman-i-gololed-ozhidayutsya-v-pervyy-den-2023-goda-v-ryade-regionov-kazahstana/