Какая погода ожидается в январе в Казахстане, рассказали синоптики

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Прогноз погоды в Казахстане на январь 2023 года сделали синоптики. При этом отметили, что его стоит воспринимать как консультативный, который в последующем корректируется по мере изменения ситуации, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромета".

По данным специалистов, в первой декаде января в Казахстане ожидается влияние интенсивных Атлантических и Южных циклонов, что обусловит неустойчивый характер погоды.

В северной половине страны прогнозируются снегопады с метелью, в южной - осадки (дождь, мокрый снег), на юге и востоке Казахстана возможны временами сильные осадки.

В юго-западной половине республики не исключены туманы и гололедные явления.

С активными циклонами на большей части Казахстана ожидается усиление ветра 15-20 м/с, временами с порывами 23-28 м/с.

Также на большей части страны прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -15...-25 градусов до -3...-12 градусов, днем от -7...-15 градусов до 0...-8 градусов; на юге и юго-востоке страны - ночью от -5...-15 градусов до -5...+2 градусов, днем от 0...-8 градусов до +1...+8 градусов.

В западных регионах ожидается постепенное понижение температуры воздуха ночью от -5...+5 градусов до -15...-25 градусов, днем от -3...+8 градусов до -10...-20 градусов.

К концу первой декады января с северо-западным антициклоном понижение температурного фона ожидается на большей части Казахстана ночью до -20...-30 градусов, днем до -10...-18 градусов, на юго-западе, юге, юго-востоке страны - ночью до -10...-20 градусов, днем до -5...-15 градусов.

Во второй и третьей декадах января 2023 года на большей части Казахстана ожидается частая смена погодных условий, морозные дни будут сменяться теплыми, сопровождаться снегопадами, метелями и порывистым ветром.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться: в северной половине республики днем до -5...+2 градусов, в южной и на юго-западе страны - до +2...+12 градусов.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится: в северной половине и в центре Казахстана ночью до -25...-35 градусов, днем до -15...-25 градусов, в южной и на юго-западе страны - ночью до -12...-22 градусов, днем до -3...-15 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003854-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-yanvare-v-kazahstane-rasskazali-sinoptiki/