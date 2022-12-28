Название нового района в Астане утвердил маслихат

Байтерек. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В столице проходит внеочередная сессия маслихата, на которой рассмотрели вопрос о присвоении наименования новому району, образованному в Астане – район назвали Нура, передает корреспондент NUR.KZ.

Как напомнил глава Управления по развитию языков и архивного дела Астаны, 1 декабря 2022 года было проведено заседание ономастической комиссии, где рассмотрели вопрос о создании нового района и присвоении ему наименования.

Были выдвинуты два варианта названия – Караоткель и Нура.

"Мы рассмотрели названия, связанные с историей и географией страны. В результате на повестке дня ономастической комиссии были выдвинуты два наименования. Мы пришли к единому названию.

Нура – выбрали такое название. Как вы знаете, это река, которая протекает на территории Карагандинской и Акмолинской областей. Нура – одна из важных рек в нашей географии, важное географическое название. Раньше Есиль и Нура считались едиными реками. Учитывая этот символизм, мы посчитали верным, если на левом берегу будут районы Есиль и Нура. Есть Тигр и Евфрат, Амударья и Сырдарья", – сообщил Сакен Есиркеп.

Вопрос названия нового района вынесли на рассмотрение депутатов маслихата, которые также поддержали название Нура.

Отметим, что минувшим летом столичные власти заявляли о намерении разделить район Есиль в Астане на два. В конце ноября был опубликован проект постановления, который определял границы нового района в Астане.

В декабре власти города сообщили, что новый район будет назван в честь реки. Были предложены два названия. Также в столичном маслихате рассказали, сколько средств потребуется для создания акимата нового района Астаны – по предварительным подсчетам, на это потратят порядка 390 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003377-nazvanie-novogo-rayona-v-astane-utverdil-maslihat/