Границы нового района предложили определить в Астане

Байтерек. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

В Астане намерены определить границы нового района - соответствующий проект постановления опубликован на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения.

Документ опубликовали накануне, 23 ноября, его обсуждение продлится до 7 декабря текущего года.

Проект постановления предусматривает создание в столице Казахстана нового района, а также устанавливает его границы.

Согласно приложению к данному проекту постановления, предложены новые границы районов Астаны.

Границы нового района составляют 19 336 гектаров: по реке Есиль в западной части города на восток до проспекта Кабанбай батыра, далее вдоль по нечетной стороне проспекта Кабанбай батыра и западной стороне шоссе Каркаралы до южных границ города.

Границы района Есиль составляют 20 022 гектара: от проспекта Кабанбай батыра по реке Есиль до восточной границы города, далее на юго-восток по границе города до шоссе Каркаралы, далее по восточной стороне шоссе Каркаралы и вдоль по четной стороне проспекта Кабанбай батыра до реки Есиль. Кроме того, в границы района Есиль будет входить территория Национального пантеона (959 гектаров).

Граница района Алматы составляет 15 471 гектар: от слияния рек Есиль и Акбулак, в районе очистных сооружений ливневой канализации 1-5, на северо-восток по реке Акбулак до пересечения улиц А344 (проектное наименование) и А184 (проектное наименование), далее на север по улице А344 (проектное наименование) до улицы № 101 (проектное наименование), по улице № 101 (проектное наименование) до реки Акбулак, на северо-восток по реке Акбулак до границы города, по восточной границе города до реки Есиль, по реке Есиль до ее слияния с рекой Акбулак.

Границы района Байконыр составляют 18 129 гектаров: от железной дороги в направлении трассы Астана – Костанай на север по границе города до реки Акбулак, вдоль реки Акбулак до улицы № 101 (проектное наименование), по четной стороне улицы № 101 (проектное наименование) до улицы А344 (проектное наименование), вдоль по улице А344 (проектное наименование) до улицы А184 (проектное наименование), далее по реке Акбулак до слияния рек Есиль и Акбулак, по реке Есиль до моста Қараөткел, по улице А. Бараева до проспекта Республики, по четной стороне проспекта Республики до проспекта Богенбай батыра, вдоль проспекта Богенбай батыра и шоссе Алаш до железной дороги, по железной дороге до западной границы города. Кроме того, в границы района Байконыр входит территория городского кладбища (460 гектаров).

Границы района Сарыарка составляют 6 775 гектаров: от западной границы города вдоль железной дороги до шоссе Алаш, по нечетной стороне проспекта Богенбай батыра до проспекта Республики, далее на юг по нечетной стороне проспекта Республики до улицы Бараева, по улице Бараева до реки Есиль, по правому рукаву реки Есиль до западной границы города.

Напомним, еще минувшим летом столичные власти заявляли о намерении разделить район Есиль в Астане на два.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1998795-granitsy-novogo-rayona-predlozhili-opredelit-v-astane/